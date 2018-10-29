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«СЭ»: «Арсенал» назначит Игоря Семшова на место Олега Кононова, если тот уйдет в «Спартак»

«СЭ»: «Арсенал» назначит Семшова на место Кононова, если тот уйдет в «Спартак»
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

Кононов или Карпин? Вот в чем вопрос.

Тульский «Арсенал» может назначить Игоря Семшова на место главного тренера Олега Кононова, который претендует на аналогичный пост в «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в воскресенье, 28 октября, Семшов присутствовал на восстановительном занятии «Арсенала». В настоящий момент бронзовый призер Евро-2008 возглавляет фарм-клуб туляков – новомосковский «Химик», и, если Кононов уйдет, у «Арсенала» не будет никаких трудностей с назначением Семшова.образом, если Кононов уйдет, у «Арсенала» не будет никаких трудностей с назначением Семшова.

  • Помимо Кононова, на пост главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры претендует Валерий Карпин.
  • «Химик», возглавляемый Семшовым, идет на 15-м месте в турнирной таблице группы «Центр» ПФЛ.

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