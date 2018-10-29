Карпин не сделает «Спартак» чемпионом. Клубу нужен спокойный тренер, а не скандалы

Фанаты «Спартака» видят «Ростов» в пятерке лидеров, вспоминают летнее интервью Карпина («Задача? Выиграть чемпионат»), лайкают его фотографии в инстаграме и мечтают, чтобы он вернулся в Москву и снова работал в родном клубе.

Людям кажется, что Валерий моментально решит все проблемы: разберется с Глушаковым, наладит атаку, взбодрит легионеров, шагнет в лигоевропейскую весну и догонит «Зенит» – короче, спасет «Спартаку» сезон. Можно даже не голосовать – из двух кандидатур, Кононова и Карпина, красно-белые адепты однозначно выберут человека, который рычал на Денисова, регулярно менял пряжки и уверенно выруливал на второе место в Премьер-лиге. Фанам нужен спаситель – его видят в Валере. И ребят не переубедить – они снова готовы верить.

Карпина выгнали из «Спартака» четыре года назад. За это время Валерий оброс самым разным опытом: поработал в испанской деревне, рухнул на дно ФНЛ, затем принял середняков и тащит их в Европу. Он однозначно уже не тот кучерявый пижон, который в 2008-м пришел рулить клубом, толком ничего не умея ни в менеджменте, ни в коучинге. Аналитики из клубов РПЛ признают: Карпин реально вырос как тренер. Раньше у него были только мифические представления о красивом футболе, а сейчас он много размышляет о стандартах и вообще пытается выдавать максимальную эффективность там, где это возможно.

Надо закрыться? Валерий захлопнется даже ради одного очка. В «Спартаке» до такого не доходило – там он жил с утопической идеей о бесконечных победах и знаменитых стеночках/забеганиях.

Проблема в том, что сам «Спартак» вообще не поменялся. Там от Карпина по-прежнему будут требовать зрелища, жары, пылающих пресс-конференций и жестких кадровых решений. Конечно, само возвращение получится красивым: Федун объяснится за сбитого летчика (так босс назвал Валерия летом 2014-го), фаны нарисуют гигантский баннер, а игроки точно встряхнутся, напрягутся и на какое-то время оживут.

Но дальше пойдет рутина, к которой сегодняшний «Спартак» элементарно не готов. Там до сих пор нужен нерв, скандал, интрига, экшн – все это Карпин даст (возможно, в паре с Глушаковым), но успокоить ситуацию и включить стабильность уже не сможет, помешают азарт и природный авантюризм. При нем команда будет то рвать ЦСКА («Валера, красава!»), то позорно гореть условному «Енисею» с гениальным тренером Аленичевым («Валера, уходи!»).

Валерий Карпин во время матча «Спартак» – «Ростов»Getty Images

Сейчас Карпин – идеальный тренер для «Ростова». С ним он может попасть в ЛЕ (или даже ЛЧ?), и это будет грандиозная победа. А со «Спартаком» Валерий может только проиграть, потому что ни он, ни клуб еще не готовы к возобновлению отношений. Тем более, в середине сезона, который складывается для красно-белых предельно погано.

На «Открытии» ведь всегда живут строго чемпионством, а Карпин до него ну никак не доплывет – особенно с той форой, которая есть у «Зенита» перед «Спартаком». Это факт, с которым придется смириться. Так зачем выдергивать человека с отличного места, где он явно справляется, туда, где нужно разгребать кризис, терпеть лютое давление и экстренно ставить игру? Незачем.

Поэтому лучший вариант – взять уравновешенного тактика Кононова с контрактом до конца сезона, поставить четкую задачу, а параллельно следить за прогрессом Карпина. И только если Олег провалится, а Валерий разнесет РПЛ, стоит выманивать ростовского коуча, выделять ему бюджет и давать целое лето на то, чтобы наконец привести «Спартак» в порядок.

Павел Городницкий не в первый и не в последний раз разбирает по косточкам красно-белых:

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