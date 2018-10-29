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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен – о Каррере: «Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры»
То есть «Спартак» стал чемпионом вообще без тренера?
Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением об отставке Массимо Карреры.
«Каррера не сам решал многие проблемы – спрашивал у агентов. Что за тренер без мнения? Как можно на каждую игру ставить новый состав? У «Спартака» при Каррере не было основы, он все время менял, менял, менял людей. Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры. Это еще хуже.
Он не тренер, а менеджер. Тренер должен понимать, как строить команду, делать хороший футбол, побеждать. А Каррера постоянно думал, как кого-нибудь поменять или убрать. Решал слишком мелкие проблемы, такие, как тоненькие иголки. Но для него они были, как железные палки. Не занимался главным», – приводит слова Хуншена «Бомбардир».
- Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.
- Новым тренером «Спартака», возможно, станет Валерий Карпин.
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