Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен – о Каррере: «Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением об отставке Массимо Карреры.

«Каррера не сам решал многие проблемы – спрашивал у агентов. Что за тренер без мнения? Как можно на каждую игру ставить новый состав? У «Спартака» при Каррере не было основы, он все время менял, менял, менял людей. Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры. Это еще хуже.

Он не тренер, а менеджер. Тренер должен понимать, как строить команду, делать хороший футбол, побеждать. А Каррера постоянно думал, как кого-нибудь поменять или убрать. Решал слишком мелкие проблемы, такие, как тоненькие иголки. Но для него они были, как железные палки. Не занимался главным», – приводит слова Хуншена «Бомбардир».

Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.

Новым тренером «Спартака», возможно, станет Валерий Карпин.

«Не стыжусь, что любил людей, которые оказались лживыми». Прощальная пресс-конференция Карреры

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