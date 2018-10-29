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«Глушаков – ****** [средство контрацепции]». Фанаты «Спартака» адресовали кричалку экс-капитану
Дениса встретили не так, как он хотел бы.
Болельщики холодно встретили Дениса Глушакова в заявке «Спартака» на матче РПЛ против казанского «Рубина».
«Глушаков – *******! Федун – *******! A tutti avanti Массимо Каррера!», – кричала спартаковская трибуна на «Казань-Арене».
Видео с обструкцией Глушакова можно посмотреть тут.
- Неделю назад сообщество болельщиков «Спартака» опубликовало заявление с требованием отстранить Дениса Глушакова от тренировок и матчей с основой красно-белых.
- Фанаты московского клуба считают, что именно полузащитник виноват в отставке Массимо Карреры с поста главного тренера.
- Матч «Рубин» – «Спартак» начался в 20:30 по Москве.
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