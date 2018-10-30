Секретарь ОНК: «Если Кокорина и Мамаева осудят, они смогут играть в команде при колонии»

Член ОНК Москвы Иван Мельников поделился инсайдом по поводу спортивного будущего Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«В случае если Кокорин и Мамаев будут осуждены, то существует вероятность, что им разрешат играть в командах, которые находятся при колониях. Такая практика существует с поощрения руководства ФСИН России, она помогает в социализации осужденных.

Такая ситуация помогла бы пропаганде здорового образа жизни среди осужденных, поэтому ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу, если такая просьба в будущем поступит», – цитирует Ивана Мельникова РИА-Спорт.

Пока идет суд, Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в СИЗО «Бутырке».

Футболисты выйдут оттуда только 8 декабря.

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