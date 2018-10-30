Дебют за сборную в 15 лет и игра в нападении с Веа. Легенда из Либерии гоняет в атаке «Спартака»

Попал в «Спартак» из молодежного состава клуба второй чешской лиги

В середине чемпионского сезона боссы «Спартака» всерьез задумались о будущем и купили молодых африканцев из максимально экзотических клубов – камерунского «Юниверсал Старс», замбийского «Занако» и резерва «Порту». Молодежный состав чешской команды, о которой вы никогда не слышали («МФК Кравина»), выглядит странно даже на фоне ранее озвученных команд. За Сильвануса говорила статистика: в Чехии он оформлял гол почти в каждом матче. С другой стороны, до этого от него отказались более статусные клубы, в том числе «Баник» из Остравы.

Сильванус в матче против «Рубина»Getty Images

То дебюта за основу красно-белых форвард особо не впечатлял и вышел на замену в матче против «Рубина» больше от нехватки альтернатив: в 50 матчах за «Спартак-2» Сильванус забил всего восемь мячей.

Дебютировал за сборную в 15 лет

Комплектование африканских сборных – очень мутная и коррупционная тема. Вызывает подозрения и история выступлений Сильвануса. Первый раз он сыграл за Либерию еще в 15 лет, но потом не появлялся в ее составе, пока не перешел в «Спартак-2». В итоге, несмотря на потрясающе ранний дебют, к 20 годам у него три матча и ноль голов за африканского аутсайдера. Не самая убедительная статистика для талантливого форварда.

Брат выступал за «Манчестер Сити»

Старший родственник Сильвануса Алекс тоже профессионально играет в футбол. «Манчестер Сити» забрал его в клубную академию, когда тому было 17. Судя по дальнейшему развитию карьеры, это случилось слишком поздно. Выход на замену Карлосу Тевесу в 2010 году – пик его карьеры. Дальше Алекс падал все глубже и глубже – в средние клубы Чемпионшипа, Первой лиги и даже чемпионата Румынии. Теперь он катает за финскую «Хонку» и не проходит даже в основу сборной Либерии.

Играл в паре с Джорджем Веа

Год назад знаменитый Джордж Веа стал президентом Либерии. Но из футбола он ушел только месяц назад. Несмотря на 16 лет перерыва и солидный возраст (51 год), Веа провел почти полный товарищеский матч против Нигерии в составе Либерии. По отзывам очевидцев, его класс был заметен даже в той игре. Нимели составил ему пару в нападении – пусть и всего лишь на 15 минут, выйдя на замену в середине второго тайма. К сожалению, даже наличие президента страны на поле не помогло победить фаворитов – Нигерия забила два безответных мяча.

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