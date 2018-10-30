Секретарь ОНК: «Матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева за сборную заключенных вызовут аншлаг»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал об условиях заключения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями.

Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», – цитирует Мельникова RT.

Пока идет суд, Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в СИЗО «Бутырке».

Их арест продлится как минимум до 8 декабря.

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