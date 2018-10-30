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«С Пашей мы не купались». Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо Ильи Мэддисона

«С Пашей мы не купались». Кокорин ответил на письмо Ильи Мэддисона
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Блогер посоветовал 27-летнему нападающему не завязывать с футболом.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо блогера Ильи Мэддисона, которое тот написал футболисту в СИЗО «Бутырка» 23 октября.

«Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и все такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться.

Как знать, может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше. Никогда не играй в «СТАЛКЕР. Чистое небо» – полная шляпа. С футболом не завязывай. Твой Вова», – говорилось в тексте письма за авторством Мэддисона.

Ответ Кокорина был лаконичным: «С Пашей мы не купались. Спасибо за письмо».

  • Окончательное решение по делу Кокорина и Мамаева будет вынесено судом 8 декабря.
  • Мэддисон написал письмо через сайт ФСИН от лица Владимира Владимировича Виста.

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