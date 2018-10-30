«С Пашей мы не купались». Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо Ильи Мэддисона

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо блогера Ильи Мэддисона, которое тот написал футболисту в СИЗО «Бутырка» 23 октября.

«Привет, Александр! Пишу тебе из теплой ванны. Знаю, вы с Павлом тоже любили принять джакузи и все такое. Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться.

Как знать, может быть, сегодня у тебя все плохо, а завтра станет гораздо лучше. Никогда не играй в «СТАЛКЕР. Чистое небо» – полная шляпа. С футболом не завязывай. Твой Вова», – говорилось в тексте письма за авторством Мэддисона.

Ответ Кокорина был лаконичным: «С Пашей мы не купались. Спасибо за письмо».

Окончательное решение по делу Кокорина и Мамаева будет вынесено судом 8 декабря.

Мэддисон написал письмо через сайт ФСИН от лица Владимира Владимировича Виста.

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