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«СЭ»: «Уотфорд» готов заплатить 5 миллионов евро за форварда ЦСКА Федора Чалова

«СЭ»: «Уотфорд» готов заплатить 5 миллионов евро за Чалова
Eurosport

16 мин. назад

Еще один игрок армейцев может уехать в Европу.

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

По данным «Спорт-Экспресса», Чалов привлек внимание британских селекционеров результативной игрой в первой части сезона-2018/19 – 20-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров РПЛ с восемью голами в двенадцати турах.

  • «Уотфорд» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
  • Transfermarkt.de оценивает Чалова в 5 миллионов евро.

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