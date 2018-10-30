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«СЭ»: «Уотфорд» готов заплатить 5 миллионов евро за форварда ЦСКА Федора Чалова
Еще один игрок армейцев может уехать в Европу.
Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» интересуется форвардом ЦСКА Федором Чаловым.
По данным «Спорт-Экспресса», Чалов привлек внимание британских селекционеров результативной игрой в первой части сезона-2018/19 – 20-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров РПЛ с восемью голами в двенадцати турах.
- «Уотфорд» занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
- Transfermarkt.de оценивает Чалова в 5 миллионов евро.
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