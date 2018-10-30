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«СЭ»: «Спартак» медлит с назначением нового тренера из-за того, что Леонид Федун улетел на каникулы

«СЭ»: «Спартак» медлит с назначением нового тренера из-за того, что Федун улетел на каникулы
Eurosport

46 мин. назад

Самое время отдохнуть.

Решение о назначении нового главного тренера «Спартака» будет принято после того, как владелец красно-белых Леонид Федун вернется с каникул из-за рубежа.

По информации «Спорт-Экcпресса», фаворитом на должность главного тренера 10-кратных чемпионов России является Олег Кононов, который в данный момент работает в тульском «Арсенале». «Спартак» уже согласовал кандидатуру менеджера внутри клуба и договорился с ним о контракте.

  • Ранее «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру в связи с неудовлетворительными результатами.
  • Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет бывший помощник Карреры Рауль Рианчо.

В «Спартаке» дебютировал продиджи из Либерии. Он попал в сборную в 15 и играл вместе с Веа

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