Getty Images
«СЭ»: «Спартак» медлит с назначением нового тренера из-за того, что Леонид Федун улетел на каникулы
Самое время отдохнуть.
Решение о назначении нового главного тренера «Спартака» будет принято после того, как владелец красно-белых Леонид Федун вернется с каникул из-за рубежа.
По информации «Спорт-Экcпресса», фаворитом на должность главного тренера 10-кратных чемпионов России является Олег Кононов, который в данный момент работает в тульском «Арсенале». «Спартак» уже согласовал кандидатуру менеджера внутри клуба и договорился с ним о контракте.
- Ранее «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру в связи с неудовлетворительными результатами.
- Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет бывший помощник Карреры Рауль Рианчо.
В «Спартаке» дебютировал продиджи из Либерии. Он попал в сборную в 15 и играл вместе с Веа
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте