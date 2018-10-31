Василий Уткин об отпуске Федуна: «Вся наша олигаршня свято чтет две вещи: майские и ноябрьские»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» не может утвердить кандидатуру нового тренера из-за того, что владелец красно-белых Леонид Федун улетел в отпуск.

«Что вас удивляет? Вся наша олигаршня – под шестьдесят. И все они свято чтут две вещи: майские и ноябрьские. Надо отдыхать в это время! Вот вы уже забыли, вы их даже особо не замечаете, а парни с яхтами, парни с самолетами – вот у них свято.

Никогда не забуду ступор, когда мы готовили очередной контракт на показ игр Премьер-лиги, мильоны денег, громадье планов, цейтнот, цейтнот, нервотрепка – и Федун, Фурсенко, Гинер, Керимов еt cetera взглянули на часы и разлетелись, оставив нас в поту и перегаре.

Словно бы тот парень, который раньше командовал: «По коням!», вдруг вскричал: «По лодкам!» Это яхты так называются. Так наступали сезонные праздники. 2012 год. Так было всегда. Майские – и ноябрьские!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Главным претендентом на пост тренера в «Спартаке» считается коуч тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Предыдущего тренера красно-белых Массимо Карреру уволили как раз после матча с туляками.

«СЭ»: «Спартак» медлит с назначением нового тренера из-за того, что Леонид Федун улетел на каникулы

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