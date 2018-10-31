Академию «Спартака» отстранили от соревнований из-за гепатита

Воспитанникам академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А.

«Сегодня в академию «Спартак» имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях», – сообщила пресс-служба красно-белых.

Директор академии Дмитрий Сидоров отметил, что учебно-тренировочный процесс будет скорректирован. «С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях. Деятельность интерната временно приостанавливается», – заявил Сидоров.

Академия имени Федора Черенкова была открыта «Спартаком» в октябре 2009 года.

Черенков – легенда красно-белых. Федор провел за «Спартак» 398 матчей и забил 95 мячей.

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