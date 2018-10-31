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«Сейчас никаких комментариев». Хулен Лопетеги не подтвердил и не опроверг слухи о «Спартаке»

«Сейчас никаких комментариев». Лопетеги не подтвердил и не опроверг слухи о «Спартаке»
Eurosport

49 мин. назад

Возможно, Федун сделал ему предложение.

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги отказался комментировать слухи о назначении в «Спартак».

«Прошу прощения, я понимаю вашу работу, но не буду давать сейчас никаких комментариев», – приводит слова Лопетеги «Спорт-Экспресс».

  • В среду 31 октября различные СМИ (в частности, Marca) сообщили о возможном интересе «Спартака» к персоне Лопетеги.
  • «Спартак» находится в поиске нового главного тренера после увольнения Массимо Карреры.
  • Лопетеги был уволен из «Реала» после разгрома от «Барселоны» (1:5).

Кроос: «Крупнейшее поражение для игроков – увольнение тренера. Лопетеги – прекрасный менеджер»

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