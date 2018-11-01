Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в интернате «Спартака»

Роспотребнадзор взял под контроль интернат «Спартака», который, согласно сообщению федеральной службы, существовал не по всем предписанным правилам. В частности, речь шла о нарушениях базовых правил гигиены в столовой интерната.

«В связи с регистрацией в системе ОРУИБ информации о первом случае заболеванием гепатитом А среди детей, посещающих частное учреждение дополнительного образования «Академия «Спартак», управление Роспотребнадзора по Москве приступило к эпидемиологическому расследованию для установления причин и условий возникновения очага инфекционного заболевания, прерывания механизмов и путей передачи инфекции и ликвидации очага инфекционной заболеваемости. Был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» по футболу им. Ф.Черенкова», расположенного по адресу: Москва, Малый Олений пер. д. 23, стр. 1А.

Не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) – в заготовочном цехе, отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; на приготовляемых полуфабрикатах не указывается время приготовления; разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован; несвоевременно проводится текущая уборка помещений и другое», – передает новостное агентство «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Помещения интерната и столовой закрыты и опечатаны.

В отношении лиц-владельцев столовой возбуждено административное дело.

(Фото: официальный сайт «Спартака»)

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