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Адвокат Мамаева: «Павлу позволили заниматься в спортзале ежедневно, кроме выходных»

Адвокат Мамаева: «Павлу позволили заниматься в спортзале ежедневно, кроме выходных»
Eurosport

17 мин. назад

Теперь есть, где тренироваться в ожидании звонка от «МЮ».

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что его клиенту разрешили поддерживать форму в спортзале.

«Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться.

Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время», – цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

  • Мамаев находится в СИЗО до 8 декабря.
  • Разрешили ли Александру Кокорину заниматься в спортзале – неизвестно.
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