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Экс-помощник Моуринью в «Реале» попал в список кандидатов на вакансию главного тренера «Спартака»
Главный сериал осени продолжается.
Главный тренер «Ноттингем Форест» Айтор Каранка заинтересовал московский «Спартак».
Об интересе к коучу со стороны красно-белых сообщил Calciomercato. До этого шорт-лист «Спартака» состоял из Валерия Карпина («Ростов») и Олега Кононова (тульский «Арсенал»).
Также с Айтором связывалось руководство лиссабонского «Спортинга».
- Сегодня обязанности и.о. главного тренера в «Спартаке» выполняет Рауль Рианчо – помощник из штаба Массимо Карреры.
- С 2010 по 2013 год Каранка работал помощником Жозе Моуринью в «Реале».
- В Чемпионшипе «Форест» идет на седьмом месте. «Спартак» в РПЛ – на пятом.
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