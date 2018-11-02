Getty Images

Экс-помощник Моуринью в «Реале» попал в список кандидатов на вакансию главного тренера «Спартака»

Экс-помощник Моуринью в «Реале» попал в список кандидатов на вакансию главного тренера «Спартака»
Eurosport

2 ч. назад

Главный сериал осени продолжается.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Айтор Каранка заинтересовал московский «Спартак».

Об интересе к коучу со стороны красно-белых сообщил Calciomercato. До этого шорт-лист «Спартака» состоял из Валерия Карпина («Ростов») и Олега Кононова (тульский «Арсенал»).

Также с Айтором связывалось руководство лиссабонского «Спортинга».

  • Сегодня обязанности и.о. главного тренера в «Спартаке» выполняет Рауль Рианчо – помощник из штаба Массимо Карреры.
  • С 2010 по 2013 год Каранка работал помощником Жозе Моуринью в «Реале».
  • В Чемпионшипе «Форест» идет на седьмом месте. «Спартак» в РПЛ – на пятом.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
Популярные видео
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
3 981 просмотров22 ч
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
3 722 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться