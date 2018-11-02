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Rammstein выступит на стадионах «Динамо» и «Зенита» летом 2019 года
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Немецкая рок-группа Rammstein возвращается в Россию.
Артисты дадут два концерта летом 2019 года: 29 июля на «ВТБ Арене» (Москва) и 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург). Билеты поступят в продажу 8 ноября.
Первые пасхалки, намекающие на концерт, уже можно найти на улицах Москвы.
- Немецкие рокеры выступали в России на фестивале MAXIDROM в 2016 году.
- Концерты в Москве и Санкт-Петербурге пройдут в рамках стадионного европейского тура в поддержку нового альбома.
- Последний релиз группы вышел в 2009 году.
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