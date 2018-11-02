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«Мне бы сюда комп – стал бы уже про-игроком». Кокорин в СИЗО ответил на письмо кибер-канала

«Мне бы сюда комп – стал бы уже про-игроком». Кокорин в СИЗО ответил на письмо кибер-канала
Eurosport

1 час назад

Александру не хватает игрушек.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо телеграм-канала CYBERSLOVO, в котором его распросили, знает ли он последние новости из футбольного и киберспортивного мира.

«Привет, спасибо за письмо. Стараюсь быть в курсе всего. Переживаю за Natus Vincere [NaVi – киберспортивная команда по Dota 2]. Саню s1mple знаю лично чуть-чуть, переписываемся часто. До этого в PUBG [многопользовательская онлайн-игра PlayerUnknown’s Battlegrounds] играл долго.

Соскучился по играм, мне бы сюда комп, стал бы уже про-игроком. Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента «Лестера». Жду новых новостей. Все будет хорошо», – ответил ребятам Александр.

  • Ранее Кокорину адресовал письмо блогер Илья Мэддисон.
  • Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут стены «Бутырки» 8 декабря. Дальше – по решению суда.
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