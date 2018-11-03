13-летний юнга из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых
Сергей Пиняев – запомните его имя.
13-летний футболист «Чертаново» Сергей Пиняев забил фантастический мяч в матче против «Строгино».
Парень получил мяч в центре поля, протащил его на дриблинге и, обыграв половину команды, катнул в дальний угол.
Полгода назад он отметился еще одной красотой: в матче с ЦСКА он забил рабоной после выхода один на один.
- Пиняев проходил недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед». Там он забил 5 мячей.
- Матч между «Строгино» и «Чертаново» закончился со счетом 5:0 в пользу госте – у Пинаева 3+2.
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