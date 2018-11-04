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Артем Дзюба – журналистам: «Я сегодня не могу – у меня пирожки, бургеры и хот-доги»
Ренессанс главного мема РПЛ.
«Зенит» с минимальным преимуществом и в меньшинстве обыграл «Ахмат» в рамках 13-го тура чемпионата России – 1:0.
Как передает «Спорт-Экспресс», форвард «Зенита» Артем Дзюба воскресил крылатую фразу РПЛ шестилетней давности.
«Я сегодня не могу – у меня пирожки, бургеры и хот-доги», – ответил мужчина журналистам в подтрибунном помещении, отказываясь давать послематчевое интервью. В руках футболиста действительно была небольшая сумка.
В 2012-м полузащитник Александр Рязанцев – на тот момент игрок «Рубина» – отказался комментировать поражение от «Амкара» с трактовкой «Извините, пирожки».
- Артему сейчас можно налегать на мучное – «Зенит» уверенно держит первую строчку в РПЛ с 31 баллов. На втором месте «Локо» с 24 очками.
- Дзюба забил 10 голов в 19 матчах сезона-2018/19.
- 8 ноября питерцы сыграют в ответном матче Лиги Европы против «Бордо».
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