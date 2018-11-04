Артем Дзюба – журналистам: «Я сегодня не могу – у меня пирожки, бургеры и хот-доги»

«Зенит» с минимальным преимуществом и в меньшинстве обыграл «Ахмат» в рамках 13-го тура чемпионата России – 1:0.

Как передает «Спорт-Экспресс», форвард «Зенита» Артем Дзюба воскресил крылатую фразу РПЛ шестилетней давности.

«Я сегодня не могу – у меня пирожки, бургеры и хот-доги», – ответил мужчина журналистам в подтрибунном помещении, отказываясь давать послематчевое интервью. В руках футболиста действительно была небольшая сумка.

В 2012-м полузащитник Александр Рязанцев – на тот момент игрок «Рубина» – отказался комментировать поражение от «Амкара» с трактовкой «Извините, пирожки».

Артему сейчас можно налегать на мучное – «Зенит» уверенно держит первую строчку в РПЛ с 31 баллов. На втором месте «Локо» с 24 очками.

Дзюба забил 10 голов в 19 матчах сезона-2018/19.

8 ноября питерцы сыграют в ответном матче Лиги Европы против «Бордо».

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