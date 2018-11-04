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Фаны «Спартака» скандировали «Иушаков» на матче с «Уралом» – несложно догадаться, в честь кого
От всеобщего любимца до врага один шаг.
В 13-м туре чемпионата России московский «Спартак» принимал «Урал».
Сильнее любимой команды
трибуны столичного клуба. С первых минут матча фанаты «Спартака» тянули заряд «Иушаков», адресуя его полузащитнику Денису Глушакову. Часть болельщиков команды уверена, что именно из-за Дениса клуб покинул итальянский специалист Массимо Каррера.
нецензурного содержания досталась Раулю Рианчо, и.о. главного тренера «Спартака». При объявлении составов фамилию испанского специалиста освистали.
- 22 октября Массимо Каррера был уволен из «Спартака».
- Сразу после отставки итальянца отстраненный им Глушаков вернулся в состав.
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