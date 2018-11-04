«Зенит» пригласил Туктамышеву на борт – девушка согласилась и пришла на домашнюю игру с «Ахматом»

«Зенит» прихлопнул «Ахмат» в матче РПЛ со счетом 1:0 – и сделал это в очень приятной компании.

На этапе Гран-при в Канаде фигуристка Елизавета Туктамышева расплавила лед и сердечки жгучим показательным выступлением в образе стюардессы, которая под конец проката осталась в одном нижнем белье. Шоу взбудоражило всех, но самым оригинальным образом высказался твиттер «Зенита», написав

Спортсменка приняла приглашение и появилась на домашнем матче против «Ахмата» в не менее волнующих кожаных штанах. После игры Лиза отреагировала на инфоповод в твиттере.

«Полёт отличный. За бортом плюс 7 град... очков. Впереди Вас ожидает путешествие во Францию, оставайтесь с нами!»

8 ноября «Зенит» в гостях сыграет против «Бордо» в Лиге Европы. Оформит ли Лиза первый выезд?

Елизавета запустила флешмоб – фигуристы со всего мира тоже решили раздеться на льду.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере