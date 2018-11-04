«Зенит» пригласил Туктамышеву на борт – девушка согласилась и пришла на домашнюю игру с «Ахматом»
Самая красивая болельщица СБГ.
«Зенит» прихлопнул «Ахмат» в матче РПЛ со счетом 1:0 – и сделал это в очень приятной компании.
На этапе Гран-при в Канаде фигуристка Елизавета Туктамышева расплавила лед и сердечки жгучим показательным выступлением в образе стюардессы, которая под конец проката осталась в одном нижнем белье. Шоу взбудоражило всех, но самым оригинальным образом высказался твиттер «Зенита», написав
Спортсменка приняла приглашение и появилась на домашнем матче против «Ахмата» в не менее волнующих кожаных штанах. После игры Лиза отреагировала на инфоповод в твиттере.
«Полёт отличный. За бортом плюс 7 град... очков. Впереди Вас ожидает путешествие во Францию, оставайтесь с нами!»
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