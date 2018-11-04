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«Он капитулянт и вместе с тем блаженный». Антон Долин объясняет про «Спартак», Карреру и Рианчо

«Он капитулянт и вместе с тем блаженный». Антон Долин объясняет про «Спартак», Карреру и Рианчо
Никита Бобылев

1 час назад

Известный российский кинокритик способен объяснить все. Даже провалы «Спартака».

Антон Долин – самый известный кинокритик России. Он рассказывает о кино для «Медузы» и «Вечернего Урганта», занимает должность главного редактора журнала «Искусство кино».

Никогда раньше Антон не был замечен в любви к футболу, но четыре домашних поражений подряд выведут из себя кого угодно. Сам того не подозревая, Долин разразился мощной тирадой о «Спартаке», Каррере и Рианчо.

Антон Долин – о чемпионской драме «Спартака»

«Ее главная тема – травма, героические попытки ее преодоления и, в общем, невозможность изжить окончательно – оказалась созвучна времени как никакая другая. Способность соединять реализм с вырастающей из него фантазией совпала с ожиданиями зрителей. Нежность и горечь, которые трансформируются на уровне стиля едва ли не в новый сентиментализм, зазвучали неожиданно пронзительно. Одиночество героев и героинь щемяще отозвалось в самоощущении поколения».

Антон Долин – о «Спартаке» в целом

«В этом мире всегда светит солнце, и даже обычная грязь – целебная».

«В нем снижены и трагический, и комический элемент; никто не умирает, хотя многие ранены».

«Чтобы понять если не все, то кое-что важное, не обязательно его смотреть: достаточно названия».

Антон Долин – про отставку Карреры

«Мы все мучаемся и мучим друг друга, но, может быть, не пора еще стрелять на поражение?»

Массимо Каррера, «Спартак»

Массимо Каррера, «Спартак»Twitter

«Прежние фигуры таинственного умолчания превратились в громогласную ложь, в которой, вольно или невольно, участвовала вся страна: на правах палачей, жертв или свидетелей. Впрочем, перейти из одной категорию в любую другую было проще простого – спектакль был в высшей степени иммерсивным» .

«Никто не желает ему смерти, но почему-то каждый словом или делом эту смерть приближает. Заложник обстоятельств, он неудобен для всех».

Антон Долин – о последнем сезоне Карреры

«Финальный продукт вышел аккуратным настолько, что кажется стерильным. Нет в нем и заметных следов авторского присутствия. Без подсказки догадаться, кто был режиссером, невозможно при всем желании».

«Бюджет был перерасходован, но ему дали дополнительные деньги и «зеленый свет» на пересъемки. За это время дважды менялась команда (в частности, операторы), а главное – переписывался сценарий»

Антон Долин – о Рианчо, будущем «Спартака» и планах Федуна по реформе РПЛ

«Таков и ее малахольный герой. Нелепый, угловатый, неловкий, даже на помощь животным торопится как-то суетливо. Он капитулянт и вместе с тем блаженный, а значит, без пяти минут святой».

«В мистической подоплеке – не явленной, но подразумеваемой, – у России своя дорога, своя система координат, свои собственные компас и глобус, и нечего тут делать чужакам, пусть уматывают в свой Голливуд».

«На какой бы край света ты ни убежал, от себя не скроешься все равно. А пока с собой не разобрался, повремени сражаться за освобождение других: возможно, в свободе они вовсе не нуждаются».

Антон Долин – о всем российском футбике (философически)

«Тут мы видим иное – безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности (это ладно), но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия».

«Но при этом близкие задачи: показать, что, во что бы мы ни верили, как бы себя ни вели, Россия от века устроена именно так. Одни выходят в палачи со шпицрутенами в руках, другие корчатся в муках и кричат «Братцы, помилосердуйте». А третьи — только слушают этот крик, не будучи в силах изменить положение вещей. Для чего снимать об этом фильм? Хотя бы для того, чтобы они не затыкали ушей. Это тоже немало».

Экс-помощник Моуринью в «Реале» попал в список кандидатов на вакансию главного тренера «Спартака»

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