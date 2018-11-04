«Он капитулянт и вместе с тем блаженный». Антон Долин объясняет про «Спартак», Карреру и Рианчо

Антон Долин – самый известный кинокритик России. Он рассказывает о кино для «Медузы» и «Вечернего Урганта», занимает должность главного редактора журнала «Искусство кино».

Никогда раньше Антон не был замечен в любви к футболу, но четыре домашних поражений подряд выведут из себя кого угодно. Сам того не подозревая, Долин разразился мощной тирадой о «Спартаке», Каррере и Рианчо.

Антон Долин – о чемпионской драме «Спартака»

«Ее главная тема – травма, героические попытки ее преодоления и, в общем, невозможность изжить окончательно – оказалась созвучна времени как никакая другая. Способность соединять реализм с вырастающей из него фантазией совпала с ожиданиями зрителей. Нежность и горечь, которые трансформируются на уровне стиля едва ли не в новый сентиментализм, зазвучали неожиданно пронзительно. Одиночество героев и героинь щемяще отозвалось в самоощущении поколения».

Антон Долин – о «Спартаке» в целом

«В этом мире всегда светит солнце, и даже обычная грязь – целебная».

«В нем снижены и трагический, и комический элемент; никто не умирает, хотя многие ранены».

«Чтобы понять если не все, то кое-что важное, не обязательно его смотреть: достаточно названия».

Антон Долин – про отставку Карреры

«Мы все мучаемся и мучим друг друга, но, может быть, не пора еще стрелять на поражение?»

Массимо Каррера, «Спартак»Twitter

«Прежние фигуры таинственного умолчания превратились в громогласную ложь, в которой, вольно или невольно, участвовала вся страна: на правах палачей, жертв или свидетелей. Впрочем, перейти из одной категорию в любую другую было проще простого – спектакль был в высшей степени иммерсивным» .

«Никто не желает ему смерти, но почему-то каждый словом или делом эту смерть приближает. Заложник обстоятельств, он неудобен для всех».

Антон Долин – о последнем сезоне Карреры

«Финальный продукт вышел аккуратным настолько, что кажется стерильным. Нет в нем и заметных следов авторского присутствия. Без подсказки догадаться, кто был режиссером, невозможно при всем желании».

«Бюджет был перерасходован, но ему дали дополнительные деньги и «зеленый свет» на пересъемки. За это время дважды менялась команда (в частности, операторы), а главное – переписывался сценарий»

Антон Долин – о Рианчо, будущем «Спартака» и планах Федуна по реформе РПЛ

«Таков и ее малахольный герой. Нелепый, угловатый, неловкий, даже на помощь животным торопится как-то суетливо. Он капитулянт и вместе с тем блаженный, а значит, без пяти минут святой».

«В мистической подоплеке – не явленной, но подразумеваемой, – у России своя дорога, своя система координат, свои собственные компас и глобус, и нечего тут делать чужакам, пусть уматывают в свой Голливуд».

«На какой бы край света ты ни убежал, от себя не скроешься все равно. А пока с собой не разобрался, повремени сражаться за освобождение других: возможно, в свободе они вовсе не нуждаются».

Антон Долин – о всем российском футбике (философически)

«Тут мы видим иное – безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности (это ладно), но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия».

«Но при этом близкие задачи: показать, что, во что бы мы ни верили, как бы себя ни вели, Россия от века устроена именно так. Одни выходят в палачи со шпицрутенами в руках, другие корчатся в муках и кричат «Братцы, помилосердуйте». А третьи — только слушают этот крик, не будучи в силах изменить положение вещей. Для чего снимать об этом фильм? Хотя бы для того, чтобы они не затыкали ушей. Это тоже немало».

Объяснения кинокритика Антона Долина стали мемом осенью.

Сам «Спартак» – еще раньше.

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