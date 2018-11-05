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Денис Глушаков покинул стадион «Спартака» отдельно от команды в компании охранников
А как еще с такой фанатской любовью.
4 ноября «Спартак» в домашнем матче уступил «Уралу» – 1:2.
Полузащитник и капитан москвичей Денис Глушаков покинул стадион отдельно от команды и в сопровождении сотрудников службы безопасности. Во время матча красно-белые трибуны скандировали «Иушаков!», красноречиво демонстрируя свое отношение к футболисту. Фанаты «Спартака» считают, что Массимо Каррера покинул клуб именно по вине Глушакова.
- В матче с «Уралом» московский клуб в четвертый раз подряд проиграл дома – это антирекорд.
- Теперь «Спартак» закономерно бултыхается на шестой строчке таблицы РПЛ.
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