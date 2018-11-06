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«Енисей» выложил фото, в котором ищет арбитра матча с «Анжи» по запросу «Известные клоуны России»

«Енисей» выложил фото, в котором ищет арбитра матча с «Анжи» по запросу «Известные клоуны России»
Eurosport

31 мин. назад

Ждем извинений?

Твиттер «Енисея» запостил шутку про арбитра Алексея Матюнина, который назначил в ворота красноярцев два пенальти в матче 13-го тура РПЛ.

По версии «Енисея», поисковик Google по запросу «известные клоуны России» выдает фотографии Матюнина.

  • «Енисей» уступил «Анжи» со счетом 1:2.
  • На данный момент одиозный твит красноярцев уже удален.
  • «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице с шестью очками.

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