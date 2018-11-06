Football Leaks: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» замешаны в финансовых махинациях

Голландский ресурс Football Leaks выкатил новую порцию разоблачений – на этот раз о «Зените», «Локомотиве» и московском «Динамо».

Расследование опубликовано на сайте theblacksea.eu. По данным источника, в ноябре 2013 года против «Зенита» велось расследование УЕФА – в организации подозревали, что «Газпром» вливал деньги в санкт-петербургский клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

«Зенит»

Особое внимание УЕФА привлекли 2 транша, поступившие на счет «Зенита»: они проходили по документам как поступления от «Главного Спонсора 1» и «Главного Спонсора 2». На самом деле, за «Главным Спонсором 1» скрывался сам «Газпром», а за «Главным Спонсором 2» – восемь сделок с дочерними компаниями «Газпрома» и фирмами, близкими к газовому гиганту.

В ходе расследования представители «Зенита» заявили, что подобные финансовые вливания необходимы из-за невозможности генерировать высокий доход в РПЛ. «Если РФПЛ будет полностью соответствовать правилам фэйр-плей, то команды будут вынуждены продать всех своих лучших игроков.

Это не позволит российским командам быть конкурентоспособными в еврокубках, а значит, россияне отвернутся от футбола в сторону хоккея. Из-за этого может пострадать популярность чемпионата мира по футболу-2018», – отметил анонимный член руководства «Зенита».

В мае 2014 года расследование против «Зенита» было закрыто. УЕФА ограничился тем, что оштрафовал петербургский клуб на 6 млн евро и поставил его под усиленное наблюдение. С 2014 года «Зенит» соблюдает ограничения по тратам на трансферном рынке.

«Локомотив», «Динамо»

Железнодорожники и динамовцы столкнулись с одинаковой проблемой: спонсоры клубов («РЖД» и ВТБ соответственно) вливали в свои детища суммы денег, превышавшие данные в официальных декларациях. После сезона-2013/14 «Локомотив» задекларировал в УЕФА прибыль в размере 30 млн евро, а «Динамо» – убытки в размере 37 млн. На самом деле, согласно данным спонсорских контрактов, «Локо» получил 200 млн за 2 года, а «Динамо» за тот же промежуток времени – 180 млн.

Расследование УЕФА выявило, что «РЖД» выплачивают 94% всех спонсорских доходов «Локомотива», а ВТБ покрывает 96% всех спонсорских доходов «Динамо». Спонсорские контракты между «РЖД» и «Локомотивом», а также между ВТБ и «Динамо» завышались более чем на 100%. Например, ВТБ заплатил «Динамо» 90 млн за сотрудничество, которое оценивалось в 9 млн (надбавка от рыночной стоимости – 1000%).

Дела против обоих клубов были открыты 9 февраля 2014 года. В итоге «Динамо» было на год исключено из еврокубков, а «Локомотив» заплатил штраф в размере 1,5 млн и подвергся строгому надзору со стороны УЕФА.

«Локомотив» подвергся более мягким санкциям со стороны УЕФА, так как заявил, что часть бюджета клуба готово оплачивать ООО «Финресурс».

По данным Football Leaks, «Финресурс» стал лишь посредником новых инвестиций в «Локомотив» со стороны «РЖД». Все контракты между «Финресурсом» и московским клубом были фиктивными.

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