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Football Leaks: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» замешаны в финансовых махинациях
Клубы получали спонсорские деньги в обход правил.
Голландский ресурс Football Leaks выкатил новую порцию разоблачений – на этот раз о «Зените», «Локомотиве» и московском «Динамо».
Расследование опубликовано на сайте theblacksea.eu. По данным источника, в ноябре 2013 года против «Зенита» велось расследование УЕФА – в организации подозревали, что «Газпром» вливал деньги в санкт-петербургский клуб в обход правил финансового фэйр-плей.
«Зенит»
Особое внимание УЕФА привлекли 2 транша, поступившие на счет «Зенита»: они проходили по документам как поступления от «Главного Спонсора 1» и «Главного Спонсора 2». На самом деле, за «Главным Спонсором 1» скрывался сам «Газпром», а за «Главным Спонсором 2» – восемь сделок с дочерними компаниями «Газпрома» и фирмами, близкими к газовому гиганту.
В ходе расследования представители «Зенита» заявили, что подобные финансовые вливания необходимы из-за невозможности генерировать высокий доход в РПЛ. «Если РФПЛ будет полностью соответствовать правилам фэйр-плей, то команды будут вынуждены продать всех своих лучших игроков.
Это не позволит российским командам быть конкурентоспособными в еврокубках, а значит, россияне отвернутся от футбола в сторону хоккея. Из-за этого может пострадать популярность чемпионата мира по футболу-2018», – отметил анонимный член руководства «Зенита».
В мае 2014 года расследование против «Зенита» было закрыто. УЕФА ограничился тем, что оштрафовал петербургский клуб на 6 млн евро и поставил его под усиленное наблюдение. С 2014 года «Зенит» соблюдает ограничения по тратам на трансферном рынке.
«Локомотив», «Динамо»
Железнодорожники и динамовцы столкнулись с одинаковой проблемой: спонсоры клубов («РЖД» и ВТБ соответственно) вливали в свои детища суммы денег, превышавшие данные в официальных декларациях. После сезона-2013/14 «Локомотив» задекларировал в УЕФА прибыль в размере 30 млн евро, а «Динамо» – убытки в размере 37 млн. На самом деле, согласно данным спонсорских контрактов, «Локо» получил 200 млн за 2 года, а «Динамо» за тот же промежуток времени – 180 млн.
Расследование УЕФА выявило, что «РЖД» выплачивают 94% всех спонсорских доходов «Локомотива», а ВТБ покрывает 96% всех спонсорских доходов «Динамо». Спонсорские контракты между «РЖД» и «Локомотивом», а также между ВТБ и «Динамо» завышались более чем на 100%. Например, ВТБ заплатил «Динамо» 90 млн за сотрудничество, которое оценивалось в 9 млн (надбавка от рыночной стоимости – 1000%).
Дела против обоих клубов были открыты 9 февраля 2014 года. В итоге «Динамо» было на год исключено из еврокубков, а «Локомотив» заплатил штраф в размере 1,5 млн и подвергся строгому надзору со стороны УЕФА.
- «Локомотив» подвергся более мягким санкциям со стороны УЕФА, так как заявил, что часть бюджета клуба готово оплачивать ООО «Финресурс».
- По данным Football Leaks, «Финресурс» стал лишь посредником новых инвестиций в «Локомотив» со стороны «РЖД». Все контракты между «Финресурсом» и московским клубом были фиктивными.
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