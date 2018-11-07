Паредеса обвинили в том, что он специально удалился с «Ахматом», чтобы посмотреть «Бока» – «Ривер»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес ответил на обвинения в намеренном удалении в матче 13-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

В эфире передачи Estudio Fútbol на аргентинском канале TyC Sports у Паредеса спросили, действительно ли он получил вторую желтую карточку, чтобы посмотреть финал Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плэйтом».

«Нет, ничего такого нет, все идет из Аргентины, – сказал Леандро. – В России не говорят об этом и не думают обо мне так плохо. Люди знают, что я бы так никогда не поступил. Очень уважаю свою работу, клуб и партнеров по команде.

Спортивный директор [«Зенита» Хавьер Рибальта] ранее разрешил мне полететь на матчи, с этим не было проблем. Он сказал, чтобы я не думал об этом, потому что мне доверяют.

Я уже разговаривал с [президентом «Боки»] Даниэлем Анхелиси и спрашивал, найдет ли он мне пару билетов на первый матч против «Ривера» на «Бомбонере», – закончил Паредес.

На 82-й минуте матча с «Ахматом» аргентинец в центральном круге прыгнул в ноги полузащитнику Раванелли и заработал вторую желтую карточку. Из-за удаления Паредес пропустит матч против ЦСКА, который состоится 11 ноября. Следующая игра «Зенита» после паузы на сборные пройдет 25 ноября.

Финальные матчи Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плэйтом» состоятся 10 и 24 ноября. Аргентинские гранды впервые встречаются друг с другом в решающих играх за главный континентальный трофей.

Экс-скаут «Зенита» Евменов: Если бы «Зенит» не купил Паредеса, Дриусси уехал бы в «Спартак»