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Фанаты «Спартака» пришли на проводы Карреры, получили автограф на майке Песьякова и шарфе про Федуна

Фанаты «Спартака» пришли на проводы Карреры, получили автограф на майке Песьякова и шарфе про Федуна
Eurosport

50 мин. назад

Болельщики красиво сказали Массимо спасибо.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня, 8 ноября, покинул Москву. Он с семьей улетел рейсом в Милан из столичного аэропорта Шереметьево.

В терминале аэровокзала Карреру провожали толпы красно-белых фанатов.

Они поприветствовали Массимо шарфами с надписью «Федун – ****** [презерватив]». На одной из роз Каррера, предположительно, даже оставил автограф, но невозможно установить, действительно ли это подпись итальянского тренера.

Также болельщики скандировали в Шереметьево заряд «A Tutti! Avanti! Massimo Carrera!», делали селфи с улетающим алленаторе и просили автографы.

Один из фанов принес на проводы Карреры футболку бывшего вратаря «Спартака» Сергея Песьякова и попросил у Массимо расписаться на ней.

Итальянец прошел таможенный контроль и сел на самолет в Милан.

  • Каррера стал главным тренером «Спартака» в августе 2016 года и сделал красно-белых чемпионами России после 16-летнего перерыва.
  • Он проработал в московском клубе и был уволен в октябре 2018-го после трех домашних поражений подряд.

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