Фанаты «Спартака» пришли на проводы Карреры, получили автограф на майке Песьякова и шарфе про Федуна

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня, 8 ноября, покинул Москву. Он с семьей улетел рейсом в Милан из столичного аэропорта Шереметьево.

В терминале аэровокзала Карреру провожали толпы красно-белых фанатов.

Они поприветствовали Массимо шарфами с надписью «Федун – ****** [презерватив]». На одной из роз Каррера, предположительно, даже оставил автограф, но невозможно установить, действительно ли это подпись итальянского тренера.

Также болельщики скандировали в Шереметьево заряд «A Tutti! Avanti! Massimo Carrera!», делали селфи с улетающим алленаторе и просили автографы.

Один из фанов принес на проводы Карреры футболку бывшего вратаря «Спартака» Сергея Песьякова и попросил у Массимо расписаться на ней.

Итальянец прошел таможенный контроль и сел на самолет в Милан.

Каррера стал главным тренером «Спартака» в августе 2016 года и сделал красно-белых чемпионами России после 16-летнего перерыва.

Он проработал в московском клубе и был уволен в октябре 2018-го после трех домашних поражений подряд.

Почему уволили Карреру и зачем нужен Кононов. Ответы на главные вопросы про «Спартак»

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой