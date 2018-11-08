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«Росбалт»: Кокорину и Мамаеву сократили время в спортзале «Бутырки» до двух дней в неделю
Возможно, из СИЗО они выйдут не настолько спортивными.
Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему находятся в следственном изоляторе «Бутырка».
Администрация СИЗО объявила, что сокращает арестованным игрокам время в спортзале. Ранее им разрешили пять дней в неделю заниматься на тренажерах. Теперь Павел и Александр будут посещать качалку не более двух раз в неделю.
Александр Кокорин в зале судаGetty Images
Представители «Бутырки» уточнили, что в спортзале занимается большое количество заключенных, а из-за посещений Кокорина и Мамаева всем желающим не хватает времени на тренажерах. Футболисты переживают, что эта мера скажется на их физической форме.
Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на правозащитников, проверявших изолятор «Бутырка».
- Кокорин и Мамаев содержатся в двухместных камерах СИЗО с 19 октября.
- Они попали туда из-за хулиганских действий в ночь с 7 на 8 октября, в которую вместилось избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
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