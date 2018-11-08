«Росбалт»: Кокорину и Мамаеву сократили время в спортзале «Бутырки» до двух дней в неделю

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему находятся в следственном изоляторе «Бутырка».

Администрация СИЗО объявила, что сокращает арестованным игрокам время в спортзале. Ранее им разрешили пять дней в неделю заниматься на тренажерах. Теперь Павел и Александр будут посещать качалку не более двух раз в неделю.

Александр Кокорин в зале судаGetty Images

Представители «Бутырки» уточнили, что в спортзале занимается большое количество заключенных, а из-за посещений Кокорина и Мамаева всем желающим не хватает времени на тренажерах. Футболисты переживают, что эта мера скажется на их физической форме.

Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на правозащитников, проверявших изолятор «Бутырка».

Кокорин и Мамаев содержатся в двухместных камерах СИЗО с 19 октября.

Они попали туда из-за хулиганских действий в ночь с 7 на 8 октября, в которую вместилось избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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