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Олег Кононов расплакался после игры «Арсенала» с «Анжи». В ближайшее время он возглавит «Спартак»

Кононов расплакался после игры «Арсенала» с «Анжи». В ближайшее время он возглавит «Спартак»
Eurosport

21 мин. назад

Красно-белые нашли замену Каррере.

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в ближайшее время займет аналогичную должность в московском «Спартаке».

После матча 14-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0) Кононов обнял каждого игрока «Арсенала» и пожал руки всем желающим болельщикам. При этом 52-летний тренер не смог сдержать слез.

«Правда ли, что я провел последний матч с «Арсеналом» и возглавлю «Спартак»? Подождем немного. Без комментариев», – приводит слова Кононова «Чемпионат».

  • В настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Рауль Рианчо.
  • До «Арсенала» Кононов работал в «Ахмате» и «Краснодаре».

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