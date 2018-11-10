Секретарь ОНК: «Кокорин и Мамаев могут позвонить по телефону из СИЗО и общаться не более 15 минут»

Член столичной наблюдательной комиссии рассказал о новой опции, доступной знаменитым футболистам «Бутырки».

«Кокорину и Мамаеву разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать.

Есть ограничения на звонки – не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше», – сказал Иван Мельников «Спорт-Экспрессу».

Кокорин и Мамаев покинут стены СИЗО 8 декабря.

Статьи, по которым суд ведет дело Кокорина и Мамаева – 116 «Побои» и 213 «Хулиганство» (обе – УК РФ).

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