From Official Website

Секретарь ОНК: «Кокорин и Мамаев могут позвонить по телефону из СИЗО и общаться не более 15 минут»

Секретарь ОНК: «Кокорин и Мамаев могут позвонить по телефону из СИЗО и общаться не более 15 минут»
Eurosport

1 час назад

Футболисты открыли новый уровень.

Член столичной наблюдательной комиссии рассказал о новой опции, доступной знаменитым футболистам «Бутырки».

«Кокорину и Мамаеву разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать.

Есть ограничения на звонки – не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше», – сказал Иван Мельников «Спорт-Экспрессу».

  • Кокорин и Мамаев покинут стены СИЗО 8 декабря.
  • Статьи, по которым суд ведет дело Кокорина и Мамаева – 116 «Побои» и 213 «Хулиганство» (обе – УК РФ).
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Листья» из Торонто прилюдно унизили вратаря «Нью-Джерси» – забили и с угла площадки, и из-за ворот

03:27
Популярные видео
«Детройт» горел «рейнджерам» 0:2, но устроил камбэк, достойный времен Айзермана и Дацюка
 773 просмотров3 ч
Туктамышева по-королевски откатала произвольную и даже с одной помаркой заслужила овации
1 849 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться