Рауль Рианчо – о матче с «Уфой»: «Это не позор. Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо не считает выступление своей команды в матче против «Уфы» (0:2) позором.

«Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент «Спартак» продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. «Спартак» сохраняет шансы попасть в еврокубки.

Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее», – приводит слова Рианчо Rusfootball.info.

Рианчо возглавил красно-белых после отставки Массимо Карреры.

«Спартак» занимает седьмую строчку в РПЛ с 19-ю очками. Отставание от первого места – 12 баллов.

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