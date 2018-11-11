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Болельщики «Спартака» – владельцу клуба Леониду Федуну: «Как отдохнул, ****** [контрацептив]?»

Болельщики «Спартака» – Федуну: «Как отдохнул, ****** [контрацептив]?»
Eurosport

20 мин. назад

У фанатов серьезные претензии к руководству.

Болельщики московского «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну во время матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

Фанаты красно-белых вывесили на трибуне стадиона «Нефтяник» баннер следующего содержания: «Массимо – один из нас! Как отдохнул, ****** [контрацептив]?»

  • 22 октября с поста главного тренера «Спартака» был уволен итальянец Массимо Каррера.
  • Назначение нового главного тренера было отложено из-за того, что Федун уехал в отпуск.

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