Болельщики «Спартака» – владельцу клуба Леониду Федуну: «Как отдохнул, ****** [контрацептив]?»

Болельщики московского «Спартака» обратились к владельцу клуба Леониду Федуну во время матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

Фанаты красно-белых вывесили на трибуне стадиона «Нефтяник» баннер следующего содержания: «Массимо – один из нас! Как отдохнул, ****** [контрацептив]?»

22 октября с поста главного тренера «Спартака» был уволен итальянец Массимо Каррера.

Назначение нового главного тренера было отложено из-за того, что Федун уехал в отпуск.

Василий Уткин об отпуске Федуна: «Вся наша олигаршня свято чтет две вещи: майские и ноябрьские»

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