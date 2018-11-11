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Домовой, Водяной и еще 3 духа, которые полезнее, чем форвард «Зенита» Антон Заболотный
Легендарные коллеги мифического форварда.
«Зенит» проиграл ЦСКА впервые за четыре года, а Виктор Гончаренко впервые обыграл питерцев. В перерыве матча Сергей Семак заменил легендарного Клаудио Маркизио и выпустил на подмогу Артему Дзюбе гиганта Антона Заболотного – кончилось предсказуемо. Никак.
- В таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, на пять очков опережая «Краснодар».
- ЦСКА занимает пятое место с отставанием в восемь баллов.
- Антон Заболотный играет за «Зенит» с января 2018-го.
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