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Домовой, Водяной и еще 3 духа, которые полезнее, чем форвард «Зенита» Антон Заболотный

Домовой, Водяной и еще 3 духа, которые полезнее, чем Заболотный
Артем Мазилкин

29 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Легендарные коллеги мифического форварда.

«Зенит» проиграл ЦСКА впервые за четыре года, а Виктор Гончаренко впервые обыграл питерцев. В перерыве матча Сергей Семак заменил легендарного Клаудио Маркизио и выпустил на подмогу Артему Дзюбе гиганта Антона Заболотного – кончилось предсказуемо. Никак.

  • В таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, на пять очков опережая «Краснодар».
  • ЦСКА занимает пятое место с отставанием в восемь баллов.
  • Антон Заболотный играет за «Зенит» с января 2018-го.

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