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«Спартак» назначил экс-коуча «Арсенала» и «Краснодара» Олега Кононова главным тренером
Техническая зона красно-белых стала немного стильнее.
Леонид Федун вернулся из отпуска и определился с тренером, который подхватит «Спартак» после отставки Массимо Карреры.
Офицальный сайт красно-белых сообщил, что новым боссом в Тарасовке стал Олег Кононов. Стороны подписали контракт, и Кононова представили игрокам.
«Соглашение с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы», – сообщает официальный сайт красно-белых.
- В России Кононов тренировал тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар».
- Каррера – первый тренер, с которым «Спартак» выиграл РПЛ после Олега Романцева.
- После отставки Карреры с 22 октября командой руководил ассистент итальянца Рауль Рианчо.
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