Getty Images

«Спартак» назначил экс-коуча «Арсенала» и «Краснодара» Олега Кононова главным тренером

«Спартак» назначил Кононова главным тренером
Eurosport

1 час назадОбновлено 13 мин. назад

Техническая зона красно-белых стала немного стильнее.

Леонид Федун вернулся из отпуска и определился с тренером, который подхватит «Спартак» после отставки Массимо Карреры.

Офицальный сайт красно-белых сообщил, что новым боссом в Тарасовке стал Олег Кононов. Стороны подписали контракт, и Кононова представили игрокам.

«Соглашение с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы», – сообщает официальный сайт красно-белых.

  • В России Кононов тренировал тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар».
  • Каррера – первый тренер, с которым «Спартак» выиграл РПЛ после Олега Романцева.
  • После отставки Карреры с 22 октября командой руководил ассистент итальянца Рауль Рианчо.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Иван Барбашев вырезал ассист на гол «Миннесоте», но ответ получился мощнее

02:49
Популярные видео
«Канзас» и «Солт-Лейк» организовали бойню с шестью мячами и нелепым ассистом защитника на гол в свои
 406 просмотров3 ч
Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение
1 714 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться