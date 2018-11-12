«Спартак» назначил экс-коуча «Арсенала» и «Краснодара» Олега Кононова главным тренером

Леонид Федун вернулся из отпуска и определился с тренером, который подхватит «Спартак» после отставки Массимо Карреры.

Офицальный сайт красно-белых сообщил, что новым боссом в Тарасовке стал Олег Кононов. Стороны подписали контракт, и Кононова представили игрокам.

«Соглашение с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы», – сообщает официальный сайт красно-белых.

В России Кононов тренировал тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Краснодар».

Каррера – первый тренер, с которым «Спартак» выиграл РПЛ после Олега Романцева.

После отставки Карреры с 22 октября командой руководил ассистент итальянца Рауль Рианчо.

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