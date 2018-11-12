«Атмосфера вокруг клуба прекрасна, давление – путь к прогрессу». Первые слова Кононова в «Спартаке»

О Романцеве

Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем. Мы уже разговаривали по телефону. Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

Бесков и Романцев – именно те два тренера, у которых я многое почерпнул. Классический стиль красно-белых – игра в средний и короткий пас, стенки, забегания. В «Спартаке» этот футбол прививают в Академии, и в первую команду приходят ребята, уже обученные такому стилю. Подбор футболистов селекционерами тоже направлен в эту сторону.

О давлении

Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошел все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать. Это путь к прогрессу. Под давлением ты работаешь больше чем на сто процентов. Спорт – это сопротивление. Ни один тренер или игрок не будет без него развиваться.

В России только «Спартак» и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам – с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии – это норма.

Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Как и прошедший чемпионат мира, который поднял мощную волну интереса болельщиков. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно.

О стиле «Спартака»

Без русского костяка большие победы в России невозможны. Если говорить о «Спартаке» с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

«Спартак» Кононова должен приносить удовольствие результатами и соответствовать игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив.

Источник: официальный сайт «Спартака»

Контракт Кононова со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2019/20.

Дебют 52-летнего коуча состоится 25 ноября – в рамках РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов».

Ассистентом Кононова будет Сергей Кузнецов, который начал карьеру только летом 2018-го.

Аналитиком «Спартака» будет Михаил Кожевников – ему 23 года.

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