Геннадий Орлов: «Следователь сказал, что Александр Кокорин и Павел Мамаев обязательно получат срок»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился безрадостным инсайдом относительно перспектив помещенных в СИЗО футболистов.

«Кокорина-то нет, на которого мы все рассчитывали, и вряд ли будет. Очевидно, что «Зенит» потерял футболиста Кокорина.

Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он не тренируется, вообще не двигается. Растренированность.

С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве, встречался с разными людьми и даже с одним следователем, профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live», собственной передачи ВКонтакте.

По открытым данным, Кокорин и Мамаев выйдут из «Бутырки» 8 декабря.

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