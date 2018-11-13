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Геннадий Орлов: «Следователь сказал, что Александр Кокорин и Павел Мамаев обязательно получат срок»

Орлов: «Следователь сказал, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок»
Eurosport

16 мин. назад

Неутешительный прогноз.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился безрадостным инсайдом относительно перспектив помещенных в СИЗО футболистов.

«Кокорина-то нет, на которого мы все рассчитывали, и вряд ли будет. Очевидно, что «Зенит» потерял футболиста Кокорина.

Сейчас все говорят, что их с Павлом Мамаевым до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он не тренируется, вообще не двигается. Растренированность.

С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве, встречался с разными людьми и даже с одним следователем, профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live», собственной передачи ВКонтакте.

  • По открытым данным, Кокорин и Мамаев выйдут из «Бутырки» 8 декабря.
  • Празднуя юбилей дружбы, мужчины избили чиновника в «Кофемании» и водителя тележурналиста.
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