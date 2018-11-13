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Миранчук хотел показать Авериной финт, но едва не влепил мячом в лицо
Алексей и Антон против Арины и Дины.
Мультиспортивный день в Новогорске.
В сентябре гимнастки Арина и Дина Аверины опубликовали видеообращение в инстаграме : девушки мечтали сфотографироваться с футболистами сборной и взять несколько автографов.
Мечта спортсменок отчасти сбылась в ноябре на новогорской базе – они потренировались с братьями Миранчуками. Сначала девочки учили ребят гимнастическим элементам.
А затем – наоборот, причем случайно: во время финта мяч резко отскочил от футболиста «Локомотива» прямо в лицо Авериной, но спортсменка еще быстрее сориентировалась и закрылась руками.
- 15 ноября в 22:45 по Москве Россия сыграет в товарищеском матче против Германии.
- Арина Аверина – ЗМС, трехкратная чемпионка мира. Дина – ЗМС и восьмикратная чемпионка. Девушкам по 20 лет.
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