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Миранчук хотел показать Авериной финт, но едва не влепил мячом в лицо

Миранчук хотел показать Авериной финт, но едва не влепил мячом в лицо
Eurosport

12 мин. назад

Алексей и Антон против Арины и Дины.

Мультиспортивный день в Новогорске.

В сентябре гимнастки Арина и Дина Аверины опубликовали видеообращение в инстаграме : девушки мечтали сфотографироваться с футболистами сборной и взять несколько автографов.

Мечта спортсменок отчасти сбылась в ноябре на новогорской базе – они потренировались с братьями Миранчуками. Сначала девочки учили ребят гимнастическим элементам.

А затем – наоборот, причем случайно: во время финта мяч резко отскочил от футболиста «Локомотива» прямо в лицо Авериной, но спортсменка еще быстрее сориентировалась и закрылась руками.

  • 15 ноября в 22:45 по Москве Россия сыграет в товарищеском матче против Германии.
  • Арина Аверина – ЗМС, трехкратная чемпионка мира. Дина – ЗМС и восьмикратная чемпионка. Девушкам по 20 лет.
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