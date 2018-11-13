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Ольга Бузова: «Лично знаю Кокорина. Не представляла, что они с Мамаевым на такое способны»

Бузова: «Лично знаю Кокорина. Не представляла, что они с Мамаевым на такое способны»
Eurosport

1 час назад

Главная артистка страны – о главном футбольном скандале.

Певица и дизайнер Ольга Бузова прокомментировала эпизод с задержанием футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Ни разу не видела [чтобы кто-то вел себя, как Кокорин и Мамаев в день задержания]. Более того, я лично знаю Сашу Кокорина, хорошо знакома с его женой Дашей. Я это событие очень близко приняла и за него сильно переживала.

Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку. Я даже представить не могла, что ребята на такое способны. Я никогда не видела никого из своих знакомых в таком состоянии.

Футбол все-таки серьезный вид спорта. Часто на стадионе бывают конфликтные ситуации, но ты должен держать себя в руках, ведь если получишь красную карточку, то подведешь команду. То есть, выдержка у всех хорошая. Что на них нашло – я не знаю, не хочу даже думать.

Мы все можем совершить ошибку. Главное – искренне все осознать, покаяться и попросить прощения. Когда говорят, что надо их лишить футбола – это жестоко. Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать – да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут – это сильное наказание», – сказала Бузова в интервью «Комсомольской правде».

  • 8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала, а в московском кафе ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
  • Спустя два дня обоих футболистов арестовали и отправили в СИЗО «Бутырка» на два месяца.

Орлов: «Следователь сказал, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок»

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