«Краснодар» не пропускал Алану Мамаеву на базу за машиной Павла до приезда полиции

Алана Мамаева занята домашними обязанностями, пока муж проводит время в СИЗО.

«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил. До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: «Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой». Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.

В общем, все нормальное, единственное… Паша говорил поменять колодки, они этого не сделали. Были заморозки, я еле на машине доехала, ее всю болтает, и как будто колеса квадратные – когда скорость набираешь, вот так – тык-дык, тык-дык… Летняя резина, все какое-то такое. Тяжело этой машине было ехать. Короче, машина капец… Еле доехала.

Кхе-кхе. Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: «Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом». Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то», – приводит слова Аланы «Спорт-Экспресс».

Павел Мамаев сможет отомстить за супругу только 8 декабря, когда покинет стены «Бутырки».

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой

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