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«Краснодар» не пропускал Алану Мамаеву на базу за машиной Павла до приезда полиции

«Краснодар» не пропускал Алану Мамаеву на базу за машиной Павла до приезда полиции
Eurosport

10 мин. назад

Прохладная встреча.

Алана Мамаева занята домашними обязанностями, пока муж проводит время в СИЗО.

«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил. До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: «Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой». Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.

В общем, все нормальное, единственное… Паша говорил поменять колодки, они этого не сделали. Были заморозки, я еле на машине доехала, ее всю болтает, и как будто колеса квадратные – когда скорость набираешь, вот так – тык-дык, тык-дык… Летняя резина, все какое-то такое. Тяжело этой машине было ехать. Короче, машина капец… Еле доехала.

Кхе-кхе. Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: «Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом». Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то», – приводит слова Аланы «Спорт-Экспресс».

  • Павел Мамаев сможет отомстить за супругу только 8 декабря, когда покинет стены «Бутырки».

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой

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