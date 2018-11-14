ТАСС: почти все тренеры РПЛ выступили за внедрение VAR в чемпионате России

Мир будущего стал на шажок ближе.

В понедельник 11 ноября состоялась встреча боссов клубов РПЛ (включая главных тренеров) с руководством лиги. Главной темой для обсуждения стала система видеоповторов VAR – президент лиги Сергей Прядкин объяснил порядок внедрения технологии.

«Вопрос по VAR был поднят, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС. Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – рассказал ТАСС директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов.

Технология VAR впервые будет применена в финале и полуфинале Кубка России, а также в стыковых матчах за выход в РПЛ.

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