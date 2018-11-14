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Александр Сонг: «В «Рубине» у меня не было друзей – чувствовал себя очень подавленным и одиноким»

Сонг: «В «Рубине» у меня не было друзей – чувствовал себя очень подавленным и одиноким»
Eurosport

1 час назад

И это бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны».

Полузащитник швейцарского «Сьона» Александр Сонг рассказал о двух годах в казанском «Рубине».

«Когда я подписал контракт, мне сказали, что предоставят дом. Но прошел месяц, два, полгода, а дома не было. Затем меня выселили из гостиницы, и пришлось жить на базе – это было на четвертый месяц в Казани. Мне обещали, что нужно подождать, и дом вот-вот предоставят, но однажды я поговорил с женщиной, которая занимается расселением игроков, и она ответила, что никто из клуба к ней не обращался.

На базе было все хорошо, но это не то же самое, что жить дома. И хуже, чем в отеле, потому что не можешь переключиться с работы. Комната на базе была хорошей и со всеми удобствами, но ты не можешь расслабиться.

Все время проводил в комнате и даже не включал свет. Просто сидел в компьютере, без телевизора, без ничего, потому что ничего не понимал на русском ТВ. Вся жизнь проходила перед компьютером и телефоном, и это не очень хорошо для здоровья. Честно говоря, даже не знаю, почему не включал свет. Электричество работало, но, думаю, что чувствовал себя очень подавленным и одиноким.

В Казани хорошо, там отличные рестораны и приятные люди, но, если говорить честно, я особо не выходил в город, потому что у меня не было друзей. Просто сидел в комнате, выбирался в ресторан всего два или три раза за все время, что там был там. Съедал все на тренировочной базе, еда была хорошей, но я был совсем один. Я очень бесился, не плакал, но находился в стрессе», – рассказал Сонг в интервью The Telegraph.

  • Камерунский опорник провел в «Рубине» два сезона и по данным Sports.ru получал 4 миллиона евро в год.
  • Помимо Казани Сонг играл в «Арсенале», «Барселоне» и «Вест Хэме».

«Мечтаю, чтобы Казань появилась на 200-рублевой банкноте». Сонг поддержал город «Рубина»

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