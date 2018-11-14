Getty Images
Рауль Рианчо: «Даже Хосеп Гвардиола не выиграет со «Спартаком» Лигу чемпионов»
Мужчина бросил Пепу вызов.
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо после увольнения из клуба рассказал об отношении к игрокам.
«Команда реагировала на меня очень хорошо. Я был честен с игроками и не раз повторял: «Не тренер важен – важны вы. Вы выигрываете дуэли на поле и целые матчи, а мы только немного вам помогаем. Мы можем расставить футболистов и сориентировать – остальное делают игроки. Пеп Гвардиола придерживается подобной философии, поэтому для меня он – лучший тренер в мире.
Но даже Гвардиола не выиграет Лигу чемпионов со «Спартаком». Как не выиграет Примеру, Суперкубок или ту же Лигу чемпионов с «Эспаньолом». Главное в футболе – игроки. Работа тренера заключается в том, чтобы все футболисты команды объединились вокруг общей цели. Это сложно, в команде 25 человек, и все – разные, у каждого свое эго, подчас очень большое. Задача тренера – убедить их подчинить эго интересам коллектива. Потому что важнее всего в футболе – игроки», – заявил Рианчо «Чемпионату».
- Рианчо проработал в «Спартаке» и.о главного тренера три недели.
- Красно-белые занимают девятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 баллов.