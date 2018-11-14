Рауль Рианчо: «Даже Хосеп Гвардиола не выиграет со «Спартаком» Лигу чемпионов»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо после увольнения из клуба рассказал об отношении к игрокам.

«Команда реагировала на меня очень хорошо. Я был честен с игроками и не раз повторял: «Не тренер важен – важны вы. Вы выигрываете дуэли на поле и целые матчи, а мы только немного вам помогаем. Мы можем расставить футболистов и сориентировать – остальное делают игроки. Пеп Гвардиола придерживается подобной философии, поэтому для меня он – лучший тренер в мире.

Но даже Гвардиола не выиграет Лигу чемпионов со «Спартаком». Как не выиграет Примеру, Суперкубок или ту же Лигу чемпионов с «Эспаньолом». Главное в футболе – игроки. Работа тренера заключается в том, чтобы все футболисты команды объединились вокруг общей цели. Это сложно, в команде 25 человек, и все – разные, у каждого свое эго, подчас очень большое. Задача тренера – убедить их подчинить эго интересам коллектива. Потому что важнее всего в футболе – игроки», – заявил Рианчо «Чемпионату».

Рианчо проработал в «Спартаке» и.о главного тренера три недели.

Красно-белые занимают девятое место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 баллов.

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