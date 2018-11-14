Павел Мамаев: «В тюрьме все хорошее, но на волю готов хоть сейчас – в тапочках и майке»

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал заключение в следственном изоляторе «Бутырка».

«[Сокамерник] Костя сделал [иконостас] из большого листа картона. Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься.

Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться – в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна.

МамаевGetty Images

Да [в тюрьме] все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

[Тюрьмы] вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», – сказал Мамаев в интервью «Московскому комсомольцу».

Футболиста задержали 10 октября вместе с Александром Кокориным после избиения водителя ведущей Первого канала и нападения в кафе на чиновника Минпромторга.

Кокорина и Мамаева посадили в СИЗО «Бутырка» на два месяца.

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