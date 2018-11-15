Валерий Карпин: «Вернусь ли в «Спартак»? Через 10 лет, если выгонят из «Ростова»

12 ноября московский «Спартак» назначил Олега Кононова главным тренером. Коуч «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал привычные слухи о своих коммуникациях с красно-белыми.

«На посту нового главного тренера «Спартака» пожелал бы Кононову терпения. Почему я отказался от этой должности? Много причин. Одна из них заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно и приятно находиться. Прежде всего это было бы неправильно по отношению к «Ростову». Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал такую интересную и конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Что касается слухов о том, что я запрашивал защищенный контракт и определенную сумму на трансферы, то, как раньше говорили: «Не читайте советскую прессу». Интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, никогда и близко нигде не было. С чего этот человек берет информацию – непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этих обсуждений дело даже не дошло. Откуда берется эта информация, я не знаю.

Допускаю ли я мысль, что когда-то могу снова вернуться в «Спартак» в роли тренера? Как какую-то абстрактную мысль да, допускаю. Что касается того, хотелось бы этого сейчас, то нет. А в будущем – никогда не говори никогда. Через десять лет, если меня выгонят из «Ростова», то почему нет?», – цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин тренировал московский «Спартак» с 2009 по 2012-й и, после перерыва, – с 2012 по 2014 год.

Сейчас «Ростов» Валерия занимает четвертое место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Карпин не сделает «Спартак» чемпионом. Клубу нужен спокойный тренер, а не скандалы

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