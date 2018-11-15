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«Росбалт»: Павлу Мамаеву изменили обвинение и могут выпустить под залог
Александр Кокорин рискует остаться в одиночестве.
Заключенный под стражу футболист «Краснодара» Павел Мамаев может быть отпущен под залог в связи с ошибками, допущенными при предъявлении обвинений.
По информации «Росбалта», ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения игроку, а его защита подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения на освобождение под залог. Изначально Мамаеву инкриминировали две статьи УК РФ – нанесение побоев и хулиганство. Позднее выяснилось, что при вынесении вердикта были допущены правонарушения, которые повлияют на судьбу Павла и, возможно, позволят ему выйти на свободу до истечения срока ареста.
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