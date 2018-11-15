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«Росбалт»: Павлу Мамаеву изменили обвинение и могут выпустить под залог

«Росбалт»: Мамаеву изменили обвинение и могут выпустить под залог
Eurosport

1 час назад

Александр Кокорин рискует остаться в одиночестве.

Заключенный под стражу футболист «Краснодара» Павел Мамаев может быть отпущен под залог в связи с ошибками, допущенными при предъявлении обвинений.

По информации «Росбалта», ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения игроку, а его защита подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения на освобождение под залог. Изначально Мамаеву инкриминировали две статьи УК РФ – нанесение побоев и хулиганство. Позднее выяснилось, что при вынесении вердикта были допущены правонарушения, которые повлияют на судьбу Павла и, возможно, позволят ему выйти на свободу до истечения срока ареста.

  • Футболиста задержали 10 октября вместе с Александром Кокориным после избиения водителя ведущей Первого канала и нападения в кафе на чиновника Минпромторга.
  • Кокорина и Мамаева посадили в СИЗО «Бутырка» на два месяца.

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