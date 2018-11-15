«Хватит ерундой заниматься, епт». Гениальная актерская игра Карпина в превью к ЦСКА

«Ростов» подготовил гениальное промо к игре с ЦСКА. По качеству актерской игры, операторской работы и монтажу видео не уступает лучшим русским сериалам.

В ролике Валерий Карпин узнает у Олега, все ли готово к матчу. Но все идет не так: не хватает самого главного болельщика. Внезапно четвертая стена ломается, и Карпин напрямую обращается к зрителям и самому главному болельщику: «Хватит ерундой заниматься, епт».

Пиар-служба «Ростова» до сих пор держит в шапке твиттера ковер, который был мемом 3 месяца назад.

Матч против ЦСКА станет заключительной домашней игрой года для ростовчан. Он начнется 2 декабря в 19:00.

В РПЛ не только Карпин любит приставку из трех букв. Ранее Артем Дзюба заявил после игры со «Спартаком»: «Вы сами все видели, епт». А другой тренер, работавший в «Ростове», Анатолий Байдачный любит междометие мля.

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