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«Хватит ерундой заниматься, епт». Гениальная актерская игра Карпина в превью к ЦСКА

«Хватит ерундой заниматься, епт». Гениальная актерская игра Карпина в превью к ЦСКА
Eurosport

42 мин. назад

Кастинг в сериал «След» прошел, епт.

«Ростов» подготовил гениальное промо к игре с ЦСКА. По качеству актерской игры, операторской работы и монтажу видео не уступает лучшим русским сериалам.

В ролике Валерий Карпин узнает у Олега, все ли готово к матчу. Но все идет не так: не хватает самого главного болельщика. Внезапно четвертая стена ломается, и Карпин напрямую обращается к зрителям и самому главному болельщику: «Хватит ерундой заниматься, епт».

  • Пиар-служба «Ростова» до сих пор держит в шапке твиттера ковер, который был мемом 3 месяца назад.
  • Матч против ЦСКА станет заключительной домашней игрой года для ростовчан. Он начнется 2 декабря в 19:00.
  • В РПЛ не только Карпин любит приставку из трех букв. Ранее Артем Дзюба заявил после игры со «Спартаком»: «Вы сами все видели, епт». А другой тренер, работавший в «Ростове», Анатолий Байдачный любит междометие мля.
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