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ТАСС: суд не отпустил Павла Мамаева под залог, потому что адвокат неправильно оформил заявление

ТАСС: суд не отпустил Мамаева под залог, потому что адвокат неправильно оформил заявление
Eurosport

29 мин. назад

Прости меня, прости, мамуля, мама, мам.

Игрок «Краснодара» Павел Мамаев только-только обрел надежду переехать из СИЗО домой, как тут же ее лишился.

ТАСС пишет, что Тверской суд Москвы отказался рассматривать заявление адвоката Игоря Бушманова о переводе Мамаева из СИЗО под залог. Причина отказа: заявление подано ненадлежащим образом. В чем именно напортачил Бушманов, не уточняется.

Ранее сообщалось, что ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения игроку, а его защита подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения на освобождение под залог. Изначально Мамаеву инкриминировали две статьи УК РФ – нанесение побоев и хулиганство. Позднее выяснилось, что при вынесении вердикта были допущены правонарушения, которые повлияют на судьбу Павла и, возможно, позволят ему выйти на свободу до истечения срока ареста.

  • Футболиста задержали 10 октября вместе с Александром Кокориным после избиения водителя ведущей Первого канала и нападения в кафе на чиновника Минпромторга.
  • Кокорина и Мамаева посадили в СИЗО «Бутырка» на 2 месяца. По данным журналиста Геннадия Орлова, арест продлят минимум до 8 февраля.
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