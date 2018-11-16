РФС: клубы РПЛ оплатят внедрение VAR из своих бюджетов

В понедельник состоялась одна из важнейших дискуссий для российской Премьер-лиги.

По ее итогам были приняты решения по поводу внедрения системы видеоповторов VAR – почти все тренеры РПЛ проголосовали «За». В тестовом режиме технология отработает полуфиналы и финал Кубка России, а также стыки за проход в Премьер-лигу. Клубы РПЛ, как гласит документ РФС, процитированный «Спорт-Экспрессом», обязаны провести на стадионах монтажные работы, определить провайдера проекта и план закупки оборудования не позднее февраля 2019-го. Особое внимание РФС обратил на финансовый аспект: все работы по внедрению технологии VAR клубы Премьер-лиги обязаны провести самостоятельно и за свой счет.

Интересно, как с задачей справятся условные «Анжи» или «Енисей», бюджет которых не выходит за рамки 900 млн рублей.

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