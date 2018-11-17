Юрий Семин: «Глядишь, с VAR у «Локомотива» было бы очков, как у «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддерживает введение системы видеопомощи арбитрам в чемпионате России.

«Все тренеры единогласно проголосовали за введение. Значит надо решать этот вопрос. Это не настолько большие деньги, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали. Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы «Уфе» и «Оренбургу». Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у «Зенита». И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А еще потери в болельщиках», – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает третье место в РПЛ-2018/19.

От лидирующего «Зенита» железнодорожников отделяет шесть очков.

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